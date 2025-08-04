Украина попросила у Польши 120 миллионов евро. На что теперь не хватает Киеву

Украина попросила у Польши 120 миллионов евро в кредит

Украинский МИД обратился к Польше с просьбой предоставить кредит в размере 120 миллионов евро. Об этом в интервью агентству «Укринформ» заявил глава внешнеполитического ведомства Украины Андрей Сибига.

Он уточнил, что деньги требуются республике ля приобретения оборонной продукции. По его словам, польское оружие показало высокую эффективность в боевых условиях.

В качестве примера Сибига назвал артиллерийские установки Krab и переносные зенитные ракетные комплексы Piorun.

«Они проверены на поле боя, и мы готовы их покупать. И это было одной из тем обсуждения с господином главой МИД Польши Радославом Сикорским на предмет возможности получения кредита», — подчеркнул дипломат.

Также он рассказал, что страны обсудят возможность совместного производства вооружений.

Ранее избранный президент Польши Кароль Навроцкий потребовал от украинского лидера Владимира Зеленского изменить подход к исторической политике. По его мнению, республике необходимо поменять курс в ряде важных нерешенных вопросов.