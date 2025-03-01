Украина попросила Францию выпускать оружие на проценты от российских активов

Украинское руководство обратилось к французским властям с предложением запустить заводы по производству вооружений на проценты от замороженных российских активов. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Украины.

На полученные от российских заблокированных активов доходы планируют открыть в том числе производства систем противовоздушной обороны.

«Предложили несколько проектов, которые можно финансировать за счет процентов от замороженных активов России», — отметили в ведомстве.

По словам замминистра обороны страны Сергея Боева, Украина критически нуждается в системах ПВО и противоракетной обороны, ракетах-перехватчиках, а также в тяжелой бронетехнике и боеприпасах.

Ранее газета The New York Times не исключила, что американское руководство может полностью приостановить помощь украинской стороне. Издание добавило, что Белый дом в этом случае прекратит обучать военных с Украины, а также передавать командованию ВСУ разведданные.