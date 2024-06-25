Украина получит 1,4 миллиарда евро от замороженных активов России

Европейский союз утвердил решение о передаче Украине 1,4 миллиарда евро доходов от российских активов. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель, его слова передало РИА «Новости» .

«Эти средства — 1,4 миллиарда евро — будут переданы в следующем месяце. Еще миллиард будет передан в последующие месяцы. В данном случае мы смогли преодолеть структурную проблему с вето», — сказал он.

Так Боррель подтвердил слова министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто. Ранее венгерский дипломат сказал, что ЕС решил направить средства от замороженных активов РФ на закупку вооружений для Украины, несмотря на мнение Будапешта. Сийярто назвал такие действия «нарушением красных линий и правил ЕС».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страны «Большой семерки» опустились до воровства в вопросе поддержки Украины. Так она прокомментировала новости о выделении кредита на 50 миллиардов долларов за счет дохода от активов РФ.