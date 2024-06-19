Кредит Украине за счет доходов с замороженных российских активов назвали воровством

Страны G7 в своей поддержке Украины опустились до воровства. Так прокомментировала решение о выделении кредита на 50 миллиардов долларов за счет дохода от замороженных российских активов официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в ходе брифинга.

Она напомнила, что решение приняли на саммите лидеров стран G7, который прошел в Италии на минувшей неделе.

«Это очередное воровство, теперь уже этим занимается „семерка“», — заявила Захарова.

Представитель МИД добавила, что практически сразу представители государств G7 в своем обращении к российским властям начали перекладывать вину друг на друга, чтобы не попасть под ответные меры.

«Эти же самые товарищи дали понять, что „это точно не мы, это другие члены по ‚семерке‘ будут у вас отбирать, к нам, пожалуйста, не думайте применять никаких ответных мер“», — подчеркнула дипломат.