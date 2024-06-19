Кредит Украине за счет доходов с замороженных российских активов назвали воровством
Захарова: G7 занялась воровством, выделив Украине кредит за счет активов России
Страны G7 в своей поддержке Украины опустились до воровства. Так прокомментировала решение о выделении кредита на 50 миллиардов долларов за счет дохода от замороженных российских активов официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в ходе брифинга.
Она напомнила, что решение приняли на саммите лидеров стран G7, который прошел в Италии на минувшей неделе.
«Это очередное воровство, теперь уже этим занимается „семерка“», — заявила Захарова.
Представитель МИД добавила, что практически сразу представители государств G7 в своем обращении к российским властям начали перекладывать вину друг на друга, чтобы не попасть под ответные меры.
«Эти же самые товарищи дали понять, что „это точно не мы, это другие члены по ‚семерке‘ будут у вас отбирать, к нам, пожалуйста, не думайте применять никаких ответных мер“», — подчеркнула дипломат.
Главы стран G7 на саммите в Италии пришли к соглашению о выделении Украине кредита на 50 миллиардов долларов. Заем и проценты покроют за счет доходов от замороженных российских активов в западных депозитариях.
Представитель Белого дома заявил, что власти Украины могут считать полученные средства грантом, так как погашать кредит за свой счет им не придется.