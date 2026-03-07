Украина получила рычаг влияния на США из-за конфликта на Ближнем Востоке

Конфликт на Ближнем Востоке показал уязвимость США и их союзников перед иранскими беспилотниками, поэтому Вашингтон стремится получить от Украины технологии противодействия дронам. Об этом написало Politico .

Источник издания, близкий к команде президента США по национальной безопасности, заявил, что возможная сделка дает Киеву «небольшой краткосрочный рычаг давления» на Вашингтон. Для президента Украины Владимира Зеленского это может стать возможностью добиться ускорения поставок вооружений.

Иранские дроны дешевы и просты в производстве, тогда как американские ракеты-перехватчики стоят десятки тысяч долларов. Переговоры о сделке ведутся почти год, но из-за обострения на Ближнем Востоке США пытаются ускорить процесс.

Киев рассчитывает получить больше ракет для систем Patriot. Но соглашение о передаче технологий еще не подписали.

До этого Financial Times сообщала, что США и страны Персидского залива обсуждают с Украиной создание аналога системы обнаружения беспилотников «Небесная крепость».