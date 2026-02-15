Речь госсекретаря США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности стала ударом для Украины. Об этом сообщило издание Responsible Statecraft.

Журналисты отметили, что в своем выступлении Рубио не использовал риторику «демократия против автократии» и «поддерживать Украину столько, сколько потребуется».

«Рубио лишь однажды упомянул Украину, чтобы подчеркнуть лидерство США в вопросе переговоров России и Украины», — констатировали они.

Кроме того, госсекретарь отменил уже запланированную встречу с лидерами стран Европы по украинскому вопросу, напомнило издание.

Портал Steigan отмечал, что Рубио заставил европейских политиков задуматься, что Вашингтон планирует сделать ставку на переговоры с Россией по Украине без участия Евросоюза, но с Венгрией и Словакией. На Западе такое решение сочли признаком раскола единства ЕС.