На конференции в Мюнхене госсекретарь США Марко Рубио заставил европейских политиков задуматься о том, что Вашингтон хочет сделать ставку на переговоры по Украине с Россией без участия Евросоюза. Об этом сообщил портал Steigan .

Отказ госсекретаря США Марко Рубио от переговоров с европейскими лидерами расценили как признак охлаждения отношений между Вашингтоном и ЕС и смещения американского фокуса на собственные задачи.

«Госсекретарь США Марко Рубио в последний момент отменил свое участие во встрече с европейскими лидерами по вопросу российско-украинского конфликта. <…> Это рассматривается как еще один признак ослабления трансатлантических связей и сосредоточения США на собственных приоритетах, таких как возможные переговоры с Россией без европейского влияния», — сказано в публикации.

США отдалились от брюссельских структур и начали активнее ориентироваться на страны, которые занимали более конструктивную позицию, в частности Венгрию и Словакию.

«Это очевидный сигнал для Европы. <…> ЕС сейчас настолько расколот, что США могут выбирать себе партнеров по своему усмотрению. Единой Европы больше не существует», — написал автор статьи.