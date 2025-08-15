Мирошник: Украина готовит три сценария провокаций перед саммитом на Аляске

Украина попытается сорвать российско-американский саммит на Аляске 15 августа. Она уже готовит провокации по трем направлениям, заявил в интервью ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

Киев использует все доступные средства, чтобы сорвать переговорный процесс или хотя бы сформировать негативное отношение к России как к участнику переговоров.

«Мы видим минимум три направления, по которым готовятся провокации и уже кое-где реализуются», — отметил Мирошник.

Дипломат пояснил, что первое направление связано с увеличение ударов по гражданским объектам вдоль линии боевого соприкосновения. Он отметил, что количество обстреливаемых ВСУ населенных пунктов выросло почти в два раза. Так Украина показывает, что при любых итогах переговоров будет нарушать достигнутые договоренности.

Второе направление — это операции под «чужим флагом». Украина будет взрывать свои гражданские объекты и попытается приписать эти преступления России. При реализации таких провокаций она задействует западных журналистов на месте событий.

Третье направление — попытки ВСУ прорваться по линии боевого соприкосновения и на территорию России, чтобы закрепиться. Киев хочет убедить Запад, что у него имеются силы для ведения боевых действий в надежде усилить свои переговорные позиции.

Ранее на Западе сообщили, что Секретная служба США столкнулась с проблемами при подготовке к проведению саммита в Анкоридже.