Украина передала США драфт соглашения по редкоземельным металлам

Украинская сторона доработала первоначальный вариант соглашения по редкоземельным металлам и передала его США. Об этом сообщило агентство «РБК Украина».

«Украина доработала драфт соглашения по редкоземельным металлам и передала его США <…> Американская сторона попросила время до 17:00 (18:00 по московскому), чтобы с ним поработать», — заявил источник журналистов.

Ранее украинский телеканал «Общественное» заявил, что правительство анализирует драфт договора с США по ископаемым, ответ предоставят на встрече с американским вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Мюнхене.

В столице Германии с 14 по 16 февраля пройдет конференция по безопасности. На мероприятии ожидают президента Украины Владимира Зеленского. Также там состоится встреча глав МИД стран G7.

При этом ранее телеканал CNN сообщал, что Зеленский не стал подписывать финансовое соглашение по редкоземельным ископаемым, которое предоставил министр финансов Америки Скотт Бессент. Журналисты заявили, что президент ждал личной встречи с американским коллегой Дональдом Трампом.