Президент Украины Владимир Зеленский попал в патовую ситуацию, поэтому способен устроить любые провокации ради срыва переговоров. Об этом РИА «Новости» заявила бывший сенатор от Крыма, член экспертного совета при комитете Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Ольга Ковитиди.

«Зеленский — политический, финансовый и духовный банкрот с огромными долгами и неисполненными обязательствами. Кредиторы Зеленского требуют возврат вложенных средств, ситуация у него патовая», — сказала она.

Ковитиди пояснила, что украинский лидер получал миллиарды на разжигание конфликт с Россией, поэтому с него за это обязательно спросят. При этом Зеленский сам себя загнал в угол и уже отчаялся, поэтому способен устроить любые провокации ради затягивания или срыва переговоров.

Ранее Минобороны сообщило, что средства ПВО уничтожили 1177 дронов ВСУ, отражая массированный налет ВСУ с 20 по 23 мая. При этом 788 БПЛА из них сбили вне зоны проведения спецоперации.