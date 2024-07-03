Украина отказалась идти на компромиссы с Россией

Ермак заявил, что Украина не пойдет на компромиссы с Россией

На Украине заявили, что не пойдут на территориальные уступки России и не согласны на какие-либо компромиссы. На это указал глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.

«Мы не готовы идти на компромисс в отношении очень важных вещей и ценностей», — процитировало его агентство Reuters.

Таким образом Ермак прокомментировал заявление кандидата в президенты США Дональда Трампа о готовности быстро завершить украинский конфликт.

На вопрос о том, как Украина оценивает позицию Трампа по поводу происходящего, глава офиса Зеленского сказал, что не знает.

Сам украинский лидер заявил, что экс-президенту США нужно раскрыть планы по урегулированию конфликта. По словам Зеленского, любые предложения не должны нарушать суверенитет республики. Он также заметил, что готов встретиться с Трампом.