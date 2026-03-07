Украина несколько лет ввозила золото и деньги из Венгрии

Инкассаторские службы банков Украины с 2022 года ввозили валюту и золото исключительно наземным транспортом. По этой причине инкассаторы «Ощадбанка» оказались в Венгрии с крупной партией наличных и драгметалла, сообщило издание «Страна.ua».

До 2022 года наличные растаможивали в аэропорту Борисполь. За 2025 год банки республики ввезли в страну валюту на 11,8 миллиарда долларов, за 2024 — 15,9 миллиарда.

Инкассаторы, которых задержали в Венгрии, ехали по стандартному маршруту из Австрии на Украину. Золото в слитках везли для продажи населению, а крупные бруски — для ювелирной отрасли.

По словам главы МИД Украины Андрея Сибиги, в Венгрии задержали семь сотрудников банка. В ответ венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто потребовал объяснений, почему украинцы незаконно перевозили деньги.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригрозил, что даст боевикам ВСУ адрес премьера Венгрии Виктора Орбана. Еврокомиссия осудила украинского лидера за этот выпад.