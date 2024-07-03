Украина не предоставила Аргентине оснований для экстрадиции Чуркина

Украина не предоставила Аргентине объяснения по делу россиянина Игоря Чуркина, поэтому суд может отказать в экстрадиции. Об этом сообщил адвокат Кристиан Рубилар РИА «Новости» .

По словам юриста, суд Аргентины, рассматривающий дело Игоря Чуркина, попросил украинскую сторону предоставить объяснения, в чем именно обвиняют россиянина и почему судить его должны на Украине.

«Технически это не экстрадиция, а скорее реституция беглого военнопленного, и поэтому и судья, и прокурор попросили Украину объяснить, в чем она его обвиняет, является ли это преступлением и почему она компетентна судить его», — объяснил защитник.

Полиция Аргентины в январе задержала россиянина Игоря Чуркина по запросу Украины. Его обвинили в ложном сообщении о совершении преступления. Сам россиянин попросил политического убежища в Аргентине и надеется получить гражданство.

В мае суд начал рассматривать дело об экстрадиции Чуркина. Прокуратура Аргентины запросила у Украины дополнительные документы по делу россиянина.