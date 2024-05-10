Аргентина запросила у Украины дополнительные документы по делу Чуркина | 360°

Мир 10 мая 2024, 18:59 Аргентина запросила у Украины дополнительные документы по делу Чуркина Прокуратура Аргентины запросила у Украины документы по экстрадиции Игоря Чуркина

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Аргентинская прокуратура запросила у Украины дополнительные данные по делу об экстрадиции гражданина России Игоря Чуркина на территорию республики, в деле их недостаточно. Об этом РИА «Новости» сообщил адвокат Кристиан Рубилар

«Прокуратура предоставила заключение и отметила, что в запросе на экстрадицию отсутствуют все необходимые документы», — сказал он.

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Ведомство указало в запросе, что украинским властям необходимо направить по дипломатическим каналам копию судебного решения об ордере на экстрадицию. Украина должна уложиться в 30-дневный срок.

«В процессе я ставлю вопрос о том, что непонятно, в чем именно обвиняют Чуркина», — добавил Рубилар.

Во вторник, 7 мая, в Аргентине начались слушания по делу экстрадиции Чуркина на Украину. Полиция задержала его 30 января по запросу украинской стороны. Мужчине предъявили обвинение на Украине в 2022 году по делу об имуществе предприятия «Львовские автобусные заводы».