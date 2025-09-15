Украина пока не нашла способ закрыть бюджетный дефицит на следующий год в размере 10 миллиардов долларов. Такое заявление сделал глава налогового комитета Даниил Гетманцев.

«На следующий год разные прогнозы. Нацбанк дал прогноз с потребностью во внешнем финансировании в 35 млрд долларов. На 2027 год — 30 миллиардов долларов. Кабмин оценивает потребность на 2026 год в 45 миллиардов», — процитировало его издание «Страна.ua».

По оценкам Минфина, с учетом переходных остатков дефицит бюджета составит 35 миллиардов. Другими словами, на следующий год не хватает еще 10 миллиардов долларов. Это очень большая сумма, которая станет главной проблемой бюджета, отметил депутат. Украина ищет способы покрыть расходы.

«У нас уже есть заявления от Германии о девяти миллиардах евро ежегодно, от премьера Норвегии — о более чем восьми миллиардах долларов. Идут переговоры с МВФ о возможной новой программе. Процесс идет, и мы, и европейцы ищем те источники, за счет которых будут покрывать эту разницу. Нельзя сказать, что ситуация безвыходная. Она напряженная, но она давно напряженная», — добавил Гетманцев.

При этом украинским военкомам планируют втрое повысить зарплаты. Подобная мера может сделать принудительную мобилизацию на Украине еще более жесткой, сообщили РИА «Новости» в российских силовых структурах. Киев запросил рекордный военный бюджет на 2026 год.