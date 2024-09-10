Украина назвала условие для транзита российской нефти

Шмыгаль: Украина согласится на транзит российской нефти, если ее купила Европа

Европейские компании могут закупать нефть в России. Тогда Украина будет согласна на осуществление транзита, ведь топливо уже считается принадлежащим этой компании. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции, его процитировало «РБК Украина».

«Украинский транзитер транзитирует европейский продукт и получает за это рыночную цену от европейской страны», — сказал он.

Шмыгаль отметил, что украинские власти не ведут переговоров с Россией о новых контрактах или продлении договора о транзите газа. При этом в Киеве выполняют обязанность снабжать европейские страны газом и нефтью, которая содержится в Соглашении об ассоциации с Евросоюзом.

Транзит российского газа через Украину прекратят 1 января 2025 года. С этой же даты перестанет работать нефтепровод «Дружба», через который нефть поступала в Словакию, Чехию и Венгрию.