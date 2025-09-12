Украина научит Польшу отражать атаки беспилотников

Глава МИД Украины Сибига анонсировал визит военных из Польши после атаки дронов

Польские военные прибудут на Украину в ближайший четверг, 18 сентября, для консультаций по отражению атак беспилотников. С таким заявлением выступил украинский министр иностранных дел Андрей Сибига.

Он подчеркнул, что Украина готова поделиться своим опытом над минимизацией последствий воздушных атак.

«Мы ожидаем прибытия в четверг делегации военных из Польши, для того, чтобы они поработали с нашими военными», — привел заявление Сибиги «Интерфакс Украина».

Министр иностранных дел добавил, что рассчитывает на получение дополнительных систем противовоздушной обороны для размещения на западе страны.

В ночь на среду, 10 сентября, военная авиация и системы противовоздушной обороны Польши перехватили более десятка иностранных беспилотников. В операции приняли участие истребители из стран НАТО.

Генеральный секретарь альянса Марк Рютте объявил о начале операции «Восточный страж» для усиления обороны блока в районе российских границ. Он подчеркнул, что это стало ответом на вторжение дронов в воздушное пространство Польши.