Удары ВС РФ по инфраструктуре Украины сократят ее возможности в производстве дронов | 360°

28 апреля 2024, 20:01
Удары ВС РФ по инфраструктуре Украины сократят ее возможности в производстве дронов
Forbes: удары ВС РФ по инфраструктуре лишают Украину шанса снабжать ВСУ дронами
ВС России продолжают наносить удары по инфраструктуре Украины, отрезая возможности для снабжения ВСУ беспилотниками с новыми технологиями. Об этом сообщил Forbes.
Автор материала пояснил, что украинским оборонным компаниям требуется электроэнергия, чтобы заниматься разработкой и производством своих дронов.
Реклама
Атаки российских военных на энергетическую инфраструктуру становятся препятствием для внедрения украинскими компаниями новых беспилотных технологий в вооруженные силы страны, подчеркнул обозреватель.
Замедляя украинское производство беспилотников, продолжил он, Россия может разработать новые средства противодействия беспилотникам, а это предоставит бойцам ВС РФ ключевое преимущество на поле боя.
Беспилотники
Украина
Реклама
Реклама