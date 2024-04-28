Удары ВС РФ по инфраструктуре Украины сократят ее возможности в производстве дронов | 360°

Мир 28 апреля 2024, 20:01 Удары ВС РФ по инфраструктуре Украины сократят ее возможности в производстве дронов Forbes: удары ВС РФ по инфраструктуре лишают Украину шанса снабжать ВСУ дронами РИА «Новости»

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ВС России продолжают наносить удары по инфраструктуре Украины, отрезая возможности для снабжения ВСУ беспилотниками с новыми технологиями. Об этом сообщил Forbes.

Автор материала пояснил, что украинским оборонным компаниям требуется электроэнергия, чтобы заниматься разработкой и производством своих дронов.

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Атаки российских военных на энергетическую инфраструктуру становятся препятствием для внедрения украинскими компаниями новых беспилотных технологий в вооруженные силы страны, подчеркнул обозреватель.

Замедляя украинское производство беспилотников, продолжил он, Россия может разработать новые средства противодействия беспилотникам, а это предоставит бойцам ВС РФ ключевое преимущество на поле боя.