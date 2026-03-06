Трамп ответил на предложение Зеленского по борьбе с дронами

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности принять помощь любой страны для защиты от иранских беспилотников. Его слова прозвучали в ответ на предложение украинского коллеги Владимира Зеленского, сообщило Reuters .

«Безусловно, я готов принять помощь от любого государства», — сказал американский лидер.

Ранее Зеленский предложил странам Ближнего Востока, где обострилась ситуация на фоне операций США и Израиля против Ирана, использовать украинские перехватчики дронов. Взамен Киев рассчитывает получить ракеты для Patriot.

Как сообщила Financial Times, Пентагон и как минимум одно государство Персидского залива рассматривают возможность закупки у Украины дронов-перехватчиков. Издание ссылается на источники в украинской оборонной отрасли, которые указали на истощение запасов ракет для установок Patriot, используемых США для перехвата иранских БПЛА. Стоимость одной такой ракеты составляет около 13 500 долларов, в то время как украинские дроны обходятся гораздо дешевле. Украина уже запустила их массовое производство.

Зеленский также отметил, что в первые сутки конфликта на Ближнем Востоке использовалось более 800 ракет PAC-3 — это больше, чем Украина имела с 2022 года. Он обсудил с украинским военным руководством наращивание производства дронов с прицелом на возможный экспорт в ближневосточные страны.