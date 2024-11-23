Украина начала работу над несколькими баллистическими ракетами

Украина начала активную работу над созданием более чем одной баллистической ракеты. Она хочет присоединиться к группе государств, способных производить такое вооружение, сообщила газета The Wall Street Journal.
Заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Анна Гвоздяр отметила, что в ближайшие дни ВСУ получат на вооружение несколько новых ракет, однако основная масса разработок находится в строжайшей секретности.
«Однако Украина будет зависеть от западных поставок в течение нескольких лет, из-за чего соответствующая программа киевского режима сталкивается с недостатком финансирования», — отметили журналисты.
Ранее Украина запросила у США противоракетный комплекс THAAD от корпорации Lockheed Martin. Теоретически у него будет минимальный шанс на перехват российской гиперзвуковой ракеты «Орешник».
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