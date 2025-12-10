США передали Киеву обновленный проект мирного соглашения

Администрация президента США Дональда Трампа требует от Украины в кратчайшие сроки ответить на предложенный Вашингтоном проект мирного соглашения. По данным Financial Times , американская сторона дала Украине лишь «несколько дней» на рассмотрение документа, а сам Трамп рассчитывает достичь урегулирования до католического Рождества 25 декабря.

В ходе телефонного разговора в субботу спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер настаивали на быстром принятии решения. Согласно проекту, Украина должна признать территориальные потери в обмен на неопределенные гарантии безопасности со стороны США. В ответ украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ему необходимо время для консультаций с европейскими союзниками.

Европейские чиновники, знакомые с ситуацией, считают, что для преодоления разногласий по ключевым вопросам могут потребоваться недели или даже месяцы. На встрече в Лондоне в понедельник лидеры Франции, Германии и Великобритании посоветовали украинскому президенту не спешить с согласием на американские условия. Зеленский, комментируя ситуацию, заявил, что «американцы сегодня ищут компромисс».

Во вторник вечером украинский президент сообщил, что «очень активно» работает над компонентами мирного соглашения, детально проработав украинскую и европейскую составляющие.

Ранее глава Белого дома выразил разочарование тем фактом, что Зеленский не изучил предложенный США план мирного урегулирования.