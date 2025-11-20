Профессор Дизен: Трампа могут обвинить в беспощадности по отношению к Украине

Американского президента Дональда Трампа могут обвинить в чрезмерной жестокости по отношению к Украине. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х .

«Вскоре Трампа обвинят в жестких требованиях к Украине. Вините не Трампа, а людей, которые поддерживали переворот 2014 года, непрерывные эскалации и саботаж мирных соглашений», — сказал он.

По словам специалиста, уже тогда было ясно, что ситуация кончится плохо и со временем положение дел станет хуже.

Ранее канал NBC сообщил, что президент США уже согласовал план из 28 пунктов по урегулированию украинского кризиса. До этого портал Axios выяснил, что американская сторона проводила «тайные консультации» с российскими представителями для разработки этого плана. Среди его пунктов было признание новых территорий России и сокращение помощи Украине.