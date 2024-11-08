Украина и Венгрия не подписали двустороннее соглашение о безопасности из-за позиции венгерских властей, не поддержавших вступление Украины в Североатлантический альянс. Об этом в своем Telegram-канале сообщило украинское издание «Страна.ua».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции по итогам саммита Европейского политического сообщества, что в соглашении отсутствовал такой пункт. По его словам, для его страны важно, чтобы Будапешт поддержал Киев.

«В документе на сегодняшний день нет [пункта, касающегося] поддержки Украины со стороны Венгрии в НАТО. Так как этого нет, этот документ не подписан. На этом точка», — заявил украинский лидер.

До этого заместитель премьер-министра Польши Владислав Косиняк-Камыш объяснил, почему Варшава не передаст Киеву истребители МиГ-29, сообщили «Известия».

Ранее венгры унизили Зеленского, вырезав из официального стрима его выступление на саммите в Будапеште.