Украина и Польша задумались над альтернативой поставок газа из России

Минэнерго: Киев и Варшава решили заменить газовый транзит из РФ на свою модель

Украина и Польша задумались над созданием новой бизнес-модели, которая стала бы альтернативой газовому транзиту из России. Об этом сообщила пресс-служба украинского Минэнерго.

«Украинские подземные хранилища газа и польские газовые LNG-терминалы могут создать новую бизнес-модель вместо российского газового транзита», — заявил замминистра энергетики Николай Колесник.

По его словам, Киев и Варшава объединят усилия, чтобы создать Восточно-Европейский газовый хаб для обеспечения потребности региона в газе с альтернативных российскому направлениях.

В ведомстве также сообщили, что в Киеве уже предложили партнерам подписать документы, позволяющие развивать межгосударственные точки «входа-выхода» газотранспортной системы между Украиной и Польшей.

Договор о транзите российского газа в Европу через украинскую территорию истекает в конце этого года, причем киевский режим не собирается его продлевать.

Ранее Минэнерго Украины попросило Польшу, Венгрию, Румынию, Молдавию и Словакию импортировать электричество, причем в экстренном порядке.