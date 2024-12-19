Украина и Польша задумались над альтернативой поставок газа из России
Минэнерго: Киев и Варшава решили заменить газовый транзит из РФ на свою модель
Украина и Польша задумались над созданием новой бизнес-модели, которая стала бы альтернативой газовому транзиту из России. Об этом сообщила пресс-служба украинского Минэнерго.
«Украинские подземные хранилища газа и польские газовые LNG-терминалы могут создать новую бизнес-модель вместо российского газового транзита», — заявил замминистра энергетики Николай Колесник.
По его словам, Киев и Варшава объединят усилия, чтобы создать Восточно-Европейский газовый хаб для обеспечения потребности региона в газе с альтернативных российскому направлениях.
В ведомстве также сообщили, что в Киеве уже предложили партнерам подписать документы, позволяющие развивать межгосударственные точки «входа-выхода» газотранспортной системы между Украиной и Польшей.
Договор о транзите российского газа в Европу через украинскую территорию истекает в конце этого года, причем киевский режим не собирается его продлевать.
Ранее Минэнерго Украины попросило Польшу, Венгрию, Румынию, Молдавию и Словакию импортировать электричество, причем в экстренном порядке.