ГУР, СБУ и польская разведка захотели сорвать учения «Запад-2025»

СБУ, ГУР Минобороны Украины и польская военная разведка совместно с белорусскими оппозиционерами обсуждают сценарии провокаций, которые могут сорвать совместные стратегические учения вооруженных сил России и Беларуси «Запад-2025». Об этом сообщил РИА «Новости» источник в рядах противников действующей власти в Минске.

По его данным, в Варшаве 9-10 августа запланированы антибелорусские акции. В рамках этих мероприятий ожидается проведение конференции «Новая Беларусь» и марш по центральным улицам города. На закрытую часть конференции приглашены представители польских спецслужб, таких как Служба военной разведки Польши и Агентство разведки. Также ожидаются гости из зарубежных спецслужб, включая украинские.

«Будут рассматриваться возможные сценарии проведения провокационных мероприятий под чужим флагом на территории Республики Беларусь. Цель — срыв совместных стратегических учений „Запад-25“, тем самым подорвав доверие между Минском и Москвой, а вместе с тем создать прецедент для втягивания республики в военный конфликт», — сказал источник.

Отдельно планируется разработка кампаний по сбору информации через оппозиционные СМИ о переброске российских войск на территорию Белоруссии в рамках учений. Это будет включать анализ их численности и вооружения.

Ранее в подполье раскрыли планы Польши по ввозу взрывчатки в Белоруссию. Ранее ее уже пытались ввезти на территорию республики через Брест, она предназначалась для дискредитации совместных с Россией учений «Запад-2025», которые пройдут в сентябре.