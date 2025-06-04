Захарова: Киев приложил немало усилий, чтобы сорвать переговоры с РФ в Стамбуле

Президент Украины Владимир Зеленский и поддерживающие его лидеры европейских стран пытались сорвать вторую встречу российской и украинской делегаций в Стамбуле. Об этом во время брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее процитировал RT .

«Он и его еэсовские спонсоры приложили немало усилий, чтобы сорвать очередной раунд переговоров в Стамбуле и тем самым торпедировать наметившийся мирный процесс», — отметила дипломат.

Официальный представитель МИД также сообщила, что во время второго раунда российско-украинских переговоров стороны обменялись проектами меморандума по урегулированию конфликта. Стороны взяли паузу для рассмотрения положений предложенных документов.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что российский меморандум содержит ожидаемые для Киева пункты. Речь идет о положениях, затрагивающих отмену военного положения и необходимого перезапуска политического процесса, крайне необходимого и важного для Украины.