Украина финансировала теракт в «Крокусе»

ТАСС: деньги на теракт в «Крокусе» выделила одна из госструктур Украины

Деньги на проведение теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» выделила одна из государственных структур Украины. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.

Один из обвиняемых Саидакрам Рачабализода заявил, что лично слышал от куратора, что заказчиком теракта была госструктура Украины. После преступления они отправились в сторону украинской границы, где им обещали заплатить вознаграждение, силовики задержали подозреваемых в Брянской области.

Нападение на «Крокус» произошло вечером 22 марта 2024 года, вооруженные люди ворвались в зал перед концертом группы «Пикник», устроили стрельбу, а затем подожгли здание. В результате теракта погибли 149 человек, пострадали еще 609.

Ранее Второй Западный окружной военный суд продлил срок ареста 19 исполнителям и соучастникам теракта в «Крокус Сити Холле» на шесть месяцев.