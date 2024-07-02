Украина экстренно подключилась к электричеству соседних стран

«Укрэнерго»: Украина попросила помощи Венгрии, Польши и Словакии в энергетике

Из-за плачевного состояния инфраструктуры и дефицита электроэнергии Украина в срочном порядке попросила помощи трех соседних стран. Об этом сообщила пресс-служба национальной энергетической компании «Укрэнерго».

«Вчера, 1 июля, в вечерние часы для уменьшения объема ограничений потребления и поддержки резервов в энергосистеме Украина привлекала аварийные поставки электроэнергии из Венгрии, Польши, Словакии», — объявила она.

Предстоящим вечером энергосистему вновь подключат к другим странам. «Укрэнерго» сообщило, что в течение суток из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии и Молдавии поставят электричество объемом почти 30,8 тысячи мегаватт в час с максимальной мощностью в отдельные часы до 1595 мегаватт.

Компания ввела плановые отключения света в три очереди. Пресс-служба объяснила, что потребление электроэнергии возросло из-за жары.

С риском дефицита электроэнергии столкнулась Курская область. В некоторых районах повредили линии электропередачи.