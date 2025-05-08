Reuters: Украина может перейти от доллара к евро как базовой валюте

Украина рассматривает переход от доллара к евро в качестве базовой валюты. Об этом агентству Reuters сообщил глава Нацбанка республики Андрей Пышный.

Глава регулятора объяснил ситуацию вероятным вступлением Украины в Евросоюз и усилением роли сообщества в обеспечении ее обороноспособности.

«Эта работа сложная и требует разносторонней и качественной подготовки», — добавил Пышный.

Журналисты напомнили, что американский доллар доминирует в международной торговле и составляет большинство мировых резервов. По данным системы SWIFT, на его долю приходится свыше 60% валютных резервов и 80% торговых операций.

Ранее сенатор Алексей Пушков раскрыл местонахождение финансовой помощи США Украине.