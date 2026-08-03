Украина, Британия и Болгария не будут участвовать в войне против Ирана

Три государства отказались участвовать в войне против Ирана. Об этом заявил представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Багаи, чьи слова привело агентство IRNA .

Речь идет об Украине, Болгарии и Великобритании.

«За эти 24 часа было совершено множество звонков, некоторые из которых поступили от противоборствующих сторон, а именно от таких стран, как Болгария, Англия и Украина», — сказал дипломат.

Он напомнил, что ранее указанные страны упоминались в СМИ в контексте предоставления их военных баз Соединенным Штатам.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил об отмене атак по Ирану при условии быстрого заключения сделки.