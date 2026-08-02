Трамп отменил атаки по Ирану при условии быстрого заключения сделки

Трамп: отменил атаки на Иран ради заключения сделки и будущего всего мира

Президент США Дональд Трамп заявил, что согласился отменить обстрелы Ирана в свете намечающейся сделки об урегулировании конфликта и ради будущего всего мира. Об этом он сообщил в соцсети Truth Social .

Американский лидер заявил, что США «вооружены до зубов» и готовы обрушить на Иран силу и мощь, невиданную со времен Второй мировой войны. Но Тегеран и другие страны Ближнего Востока обратились к Вашингтону с просьбой воздержаться от любых действий до тех пора, пока не будут согласованы условия сделки.

«Я согласился <…> отменить атаку при условии, что мы сможем быстро заключить сделку», — заявил американский лидер.

Трамп добавил, что Израиль присоединился к нему в этом обязательстве.

Ранее Трамп пообещал наносить очень сильные удары по Ирану, чтобы уничтожить военный потенциал Исламской Республики. Он объяснил это тем, что Соединенные Штаты хотят победить в этом конфликте.