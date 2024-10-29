Монету «Танцевальный экран» выставили на продажу в Канаде за 2 млн долларов

Арт-аукцион Heffel, который пройдет в Канаде, представит монету «Танцевальный экран» художника Джеймса Харта. Об этом рассказал сайт kp.ru со ссылкой на местное издание Vancouver Sun.
Предаукционная оценка лота, по информации журналистов, составляет почти два миллиона долларов. Ее называют единственным в своем роде произведением искусства, созданным по заказу Королевского монетного двора Канады. Монета была изготовлена из 10 килограммов чистого золота.
Номинальной стоимостью монеты называют 100 тысяч долларов, однако из-за ее художественного содержания цена резко увеличилась.
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