Анна Семенович призналась, что худеет на препарате — аналоге «Оземпика»

Певица Анна Семенович стремится к обретению идеальных форм и уже сбросила шесть килограммов. В беседе с Общественной Службой Новостей она поделилась, что еще весной задумалась о своем внешнем виде и решила вплотную заняться похудением.

Звезда отметила, что препарат — аналог «Оземпика» помогает ей контролировать аппетит и улучшать обменные процессы в организме. Помимо этого, она следует принципам правильного питания, занимается спортом.

Семенович подчеркнула важность постепенного и безопасного подхода к похудению, которое должно проходить под наблюдением специалистов.

«Все знают, что резкое похудение может причинить вред здоровью, поэтому процесс должен быть плавным и под наблюдением врачей, диетологов», — сообщила звезда.

Артистка планирует избавиться еще от 10 килограммов, чтобы уверенно чувствовать себя на пляжах Мальдив.