Россиян предупредили о рисках слежки через умные устройства

Главный редактор IT-издания Runet Владимир Зыков рассказал RT , что хакеры могут использовать умные устройства для наблюдения за жизнью владельцев дома.

По его словам, экосистемы умного дома часто имеют уязвимости, такие как слабые пароли, отсутствие обновлений и открытые порты. Эти факторы создают благоприятные условия для атак, которыми активно пользуются злоумышленники.

Владимир Зыков отметил, что некоторые взломы могут выглядеть безобидно, например, удаленное включение света или запуск робот-пылесоса. Однако ситуация меняется, когда речь идет об устройствах с камерами и микрофонами, таких как видеоняни и домашние камеры наблюдения.

«Это возможность наблюдать за домом в режиме реального времени, изучать распорядок дня, понимать, когда хозяев нет дома», — подчеркнул эксперт. Он добавил, что без должной защиты умный дом может превратиться в инструмент скрытого наблюдения.