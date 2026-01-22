Россиян предупредили о рисках слежки через умные устройства
Главный редактор IT-издания Runet Владимир Зыков рассказал RT, что хакеры могут использовать умные устройства для наблюдения за жизнью владельцев дома.
По его словам, экосистемы умного дома часто имеют уязвимости, такие как слабые пароли, отсутствие обновлений и открытые порты. Эти факторы создают благоприятные условия для атак, которыми активно пользуются злоумышленники.
Владимир Зыков отметил, что некоторые взломы могут выглядеть безобидно, например, удаленное включение света или запуск робот-пылесоса. Однако ситуация меняется, когда речь идет об устройствах с камерами и микрофонами, таких как видеоняни и домашние камеры наблюдения.
«Это возможность наблюдать за домом в режиме реального времени, изучать распорядок дня, понимать, когда хозяев нет дома», — подчеркнул эксперт. Он добавил, что без должной защиты умный дом может превратиться в инструмент скрытого наблюдения.