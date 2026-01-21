Бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что полномасштабный конфликт с Россией, по ее оценке, может завершиться уже в этом году, однако на крайне тяжелых для Киева условиях. Об этом она написала в соцсети X .

По словам Мендель, Украина будет вынуждена пойти на переговоры не из-за военного поражения на поле боя, а вследствие глубокого экономического истощения, нехватки финансовых ресурсов, снижения морального духа общества и нарастающего политического кризиса. Она также указала на высокий уровень коррупции и ослабление демократических институтов как на факторы, усугубляющие ситуацию.

Экс-пресс-секретарь подчеркнула, что, по ее мнению, у Киева была возможность договориться значительно раньше и на более выгодных условиях, что позволило бы сохранить человеческие жизни и экономический потенциал страны. Однако, как считает Мендель, вместо прагматичного и ориентированного на реальные возможности подхода был выбран путь символического и «героического» нарратива, который не сопровождался экономическим расчетом и долгосрочной стратегией.

Накануне спецпосланник президента США Стив Уиткофф положительно оценил переговоры со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кириллом Дмитриевым. В комментарии РИА «Новости» он охарактеризовал встречу как прошедшую в позитивном ключе.