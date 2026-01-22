Уиткофф заявил, что глава Blackrock Финк участвует в работе США по Украине

Главный исполнительный директор крупнейшей инвестиционной компании BlackRock Ларри Финк вовлечен в работу американской команды, занимающейся поиском путей урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщил спецпосланник президента США Стив Уиткофф, выступая на площадке Всемирного экономического форума в Давосе, написало РИА «Новости» .

«Мы с Джаредом постоянно говорим о важности процветания, и, разумеется, у нас есть, на мой взгляд, лучший в своем классе советник по этим вопросам — Ларри Финк», — сказал Уиткофф.

По его словам, в переговорах и консультациях значительное внимание уделяется экономическому измерению будущего урегулирования и вопросам послевоенного восстановления. Эти темы, отметил он, регулярно обсуждаются в том числе с советником президента США Джаредом Кушнером.

Ранее Уиткофф заявил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине подошли к финальной стадии, ключевые разногласия фактически сузились до одного вопроса. Спецпосланник напомнил и о ранее озвученной президентом США Дональдом Трампом идее создания на Украине беспошлинной зоны, отметив, что такой шаг может повлиять на создание рабочих мест и перенос производств в страну.