Уиткофф увидел шансы на урегилирование кризиса на Украине с помощью плана по Газе

План президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа может оказать большое влияние на мирный процесс по Украине. Об этом телеканалу Fox News заявил спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф.

«Президент хочет видеть мир повсюду. Дело не только в Газе. Речь о том, как это будет реализовываться в других регионах Ближнего Востока и к чему приведет», — отметил он.

Дипломат не исключил, что в случае успеха план применят и к урегулированию конфликта на Украине.

Ранее издание Army Recognition раскрыло причину, по которой Белый дом не станет передавать ВСУ ракеты Tomahawk: у Украины нет специальных платформ для их запуска. Снаряды превосходят все то вооружение, что Запад поставлял на ВСУ ранее, но для них нужны штатные военно-морские пусковые установки.

Использовать Tomahawk не могут и турецкие корветы, которые сейчас производятся на территории Украины. Издание подчеркнуло, что переоснастить эти корабли под платформы невозможно.