Уиткофф указал на перелом в переговорах по Украине
Уиткофф заявил о переносе трехсторонней встречи по Украине
Новые консультации по урегулированию украинского кризиса пройдут на следующей неделе. Об этом сообщил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в беседе с каналом CNBC.
«Думаю, трехсторонняя встреча будет перенесена на следующую неделю», — сказал он.
По словам Уиткоффа, у США есть надежда, что в переговорах по урегулированию конфликта наступает переломный момент.
«Мы видим признаки, что обе стороны устали, будем надеяться, что это начало переломного момента», — добавил спецпосланник американского лидера.
Ранее стало известно, что конкретных дат и мест проведения нового раунда консультаций пока нет. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что в трехстороннем формате заинтересованы и Россия, и Украина, и США.