Уиткофф указал на перелом в переговорах по Украине

Уиткофф заявил о переносе трехсторонней встречи по Украине

Новые консультации по урегулированию украинского кризиса пройдут на следующей неделе. Об этом сообщил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в беседе с каналом CNBC .

«Думаю, трехсторонняя встреча будет перенесена на следующую неделю», — сказал он.

По словам Уиткоффа, у США есть надежда, что в переговорах по урегулированию конфликта наступает переломный момент.

«Мы видим признаки, что обе стороны устали, будем надеяться, что это начало переломного момента», — добавил спецпосланник американского лидера.

Ранее стало известно, что конкретных дат и мест проведения нового раунда консультаций пока нет. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что в трехстороннем формате заинтересованы и Россия, и Украина, и США.