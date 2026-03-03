США предлагали поставить Ирану топливо за отказ от обогащения урана

Американское руководство пыталось уговорить Иран отказаться от обогащения урана в обмен на поставки топлива для ядерной энергетики в течение 10 лет. Об этом Fox News заявил спецпосланник лидера США Стив Уиткофф.

«Мы обсуждали с ними 10 лет полного отсутствия обогащения, и мы бы оплачивали топливо, но это [предложение] было категорически отвергнуто», — подчеркнул он.

Дипломат уточнил, что исламская республика имеет в своем распоряжении примерно 10 тысяч килограммов ядерного топлива, в том числе 460 килограммов урана, обогащенного до 60%. Также у страны есть тысяча килограммов урана, обогащенного до 20%, остальное топливо находится на уровне обогащения в 3,67%.

По словам Уиткоффа, в Иране для этого производят специальные центрифуги.

Ранее американский госсекретарь Марко Рубио подтвердил, что Белый дом готовится к более жесткому этапу военной операции на Ближнем Востоке. США не собираются снижать давление на исламскую республику, отметил он.