Уиткофф проведет переговоры с Зеленским и европейскими лидерами в Берлине
В Берлине состоится встреча американского спецпосланника Стива Уиткоффа с украинским президентом и европейскими лидерами для переговоров по урегулированию конфликта. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.
Уиткофф планирует обсудить пути решения украинского кризиса с Владимиром Зеленским. В переговорах также примут участие главы ведущих европейских государств: президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц.
Сами переговоры запланированы на ближайшие выходные. Основной темой дипломатического саммита станет обсуждение возможных мирных инициатив.
Ранее Уиткофф в своих предложениях, озвученных в Москве, подчеркнул важность обеспечения прав национальных меньшинств и религиозных свобод на Украине.