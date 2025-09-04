Уиткофф просидел на встрече «коалиции желающих» только 40 минут

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф прибыл на встречу лидеров «коалиции желающих», но покинул ее раньше времени. Об этом сообщила «Европейская правда».

Дипломат пробыл на переговорах около 45 минут. По информации издания, он присоединится ко встрече, когда главы государств будут звонить президенту США Дональду Трампу.

Газета добавила, что спецпосланник также планирует провести в Париже переговоры с украинской делегацией, в том числе с лидером республики Владимиром Зеленским.

Ранее американский вице-президент Джей Ди Вэнс обратил внимание на заслуги Уиткоффа в переговорах России и США по Украине. По его словам, благодаря усилиям дипломата сузился круг разногласий по урегулированию конфликта: теперь в списке открытых вопросов находятся гарантии безопасности и территориальные уступки.