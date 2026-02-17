Спецпосланник президента США Стив Уиткофф прилетел в Женеву, где 17–18 февраля планируются трехсторонние переговоры с участием России и Украины. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

Предположительно, с ним в Швейцарию прибыл и другой представитель Дональда Трампа — зять американского президента Джаред Кушнер. О том, что они планируют участвовать во встрече, несколько дней назад сообщил госсекретарь Марко Рубио.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что группу российских переговорщиков вновь возглавит помощник президента Владимир Мединский, который не участвовал во встрече в Абу-Даби из-за того, что там решались в основном военные вопросы.

Кроме того, в Женеву вылетели замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков и другие высокопоставленные лица.