Уиткофф подтвердил готовность Трампа к диалогу с Ираном

Президент США Дональд Трамп всегда настроен на переговоры, в том числе с Ираном. Об этом CNBC заявил американский спецпосланник Стив Уиткофф.

Журналист спросил дипломата о возможном возобновлении переговоров Белого дома с Ираном. Уикофф ответил, что главный вопрос заключается в том, насколько продуктивным может быть диалог между Трампом и иранским руководством.

Ранее политолог Рафаэль Ордуханян не исключил, что операция США и Израиля против Исламской Республики может затянуться. Он объяснил, что Белый дом сделал свой ход, но Иран будет на него отвечать. По его мнению, важную роль также сыграет экономическая ситуация.

Уже на начальном этапе конфликта американский лидер много говорит о желании снизить перед выборами взлетевшие на фоне эскалации и перекрытия Ормузского пролива цены на нефть, обратил внимание эксперт.