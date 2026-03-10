Политолог Рафаэль Ордуханян прокомментировал ситуацию вокруг конфликта между Соединенными Штатами и Ираном. Об этом сообщил «Ридус» .

По словам эксперта, военные столкновения только начинаются, несмотря на утверждения американского лидера Дональда Трампа о завершении войны ранее запланированного срока.

«Не думаю, что все это очень быстро закончится. Американцы сделали ход, но Иран будет отвечать», — отметил аналитик.

Кроме того, он обратил внимание на экономические аспекты заявлений Трампа, отметив, что главная цель риторики главы Белого дома связана с желанием снизить резко выросшие цены на нефть перед предстоящими выборами.