Политолог Ордуханян сообщил, что обмены ракетными ударами США и Ирана — только начало
Политолог Рафаэль Ордуханян прокомментировал ситуацию вокруг конфликта между Соединенными Штатами и Ираном. Об этом сообщил «Ридус».
По словам эксперта, военные столкновения только начинаются, несмотря на утверждения американского лидера Дональда Трампа о завершении войны ранее запланированного срока.
«Не думаю, что все это очень быстро закончится. Американцы сделали ход, но Иран будет отвечать», — отметил аналитик.
Кроме того, он обратил внимание на экономические аспекты заявлений Трампа, отметив, что главная цель риторики главы Белого дома связана с желанием снизить резко выросшие цены на нефть перед предстоящими выборами.