Уиткофф оценил работу российской делегации на переговорах в Женеве

На переговорах по Украине в Женеве Россия показала настоящую коммуникацию. Об этом заявил специальный посланник президента США Стив Уиткофф, его слова привел украинский телеканал ТСН .

«Мы разошлись по разным комнатам, обсуждали экономическое процветание и военные переговоры. Относительно россиян мы видели умеренность и, думаю, настоящую коммуникацию», — заявил Уиткофф.

Третий раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине прошел в Женеве 17 и 18 февраля. Глава российской делегации Владимир Мединский утверждал, что встреча была тяжелой, но деловой. После переговоров он доложил об их результатах президенту России Владимиру Путину.

После завершения переговоров Мединский провел закрытую встречу, на которой присутствовали глава фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия и секретарь СНБО Украины Рустем Умеров.