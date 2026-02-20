Путину рассказали на Совбезе об итогах переговоров с Украиной в Женеве
Помощник российского лидера Владимир Мединский и начальник Главного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков представили президенту Владимиру Путину и членам Совбеза итоги переговоров в Женеве. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Совещание прошло в формате видеоконференции.
«Хотел бы, чтобы и все постоянные члены Совета безопасности тоже были ознакомлены прямо, что называется, из первых уст, коллеги бы рассказали о том, как шли дискуссии и до чего удалось договориться», — сказал президент.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Мединский уже доложил главе государства о ходе переговоров по Украине.