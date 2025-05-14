Уиткофф отправится в Стамбул в пятницу

Reuters: Уиткофф и Рубио полетят в Стамбул в пятницу

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф отправится в Стамбул с государственным секретарем Марко Рубио в пятницу. Об этом сообщило агентство Reuters .

«Уиткофф сообщил, что он вместе с госсекретарем Рубио в пятницу отправятся в Стамбул», — сообщили журналисты.

Российский лидер Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без каких-либо предварительных условий 15 мая в Стамбуле.

Глава государства отмечал, что стороны в ходе соответствующих переговоров могут выйти на соглашение о прекращении огня. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели переговоров с Украиной — устранение всех первопричин конфликта и обеспечение интересов страны.

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал «хорошие новости» по вопросу украинского конфликта.