Эрдоган захотел ускорить переговоры Путина и Зеленского

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган намерен ускорить организацию переговоров перзидента России Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского в Стамбуле. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, слова которого привело РИА «Новости» .

«Дискуссии о месте и условиях встречи продолжаются», — сказал Фидан.

Он уточнил, что обе стороны рассматривают Стамбул в качестве возможной площадки для переговоров.

Министр добавил, что Турция как посредник пытается сблизить позиции России и Украины. По его словам, Эрдоган верит в эффективность личной дипломатии и хочет ускорить процесс.

«Президент считает, что встреча лидеров поможет преодолеть тупик в переговорах», — заявил Фидан.

Он также отметил интерес президент США Дональда Трампа к возможному саммиту при условии прекращения огня. Турецкий министр не исключил, что Анкара проявит дополнительную инициативу по организации переговоров.

Он подчеркнул, что сначала делегации должны согласовать повестку будущей встречи, при этом отметил, что разногласия по поводу места проведения по сути уже сняты.

Ранее Дональд Трамп не исключил трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским. Он считает, что такую встречу нужно было провести еще несколько месяцев назад.