Президент Южной Кореи подарил Трампу ковбойскую шляпу с надписью MAGA

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен подарил американскому лидеру Дональду Трампу ковбойскую шляпу с надписью «Make America great again», именную клюшку для гольфа и модель корейского «корабля-черепахи». Об этом сообщила пресс-служба администрации южнокорейского лидера.

«Трампа часто можно заметить в кепке с надписью „Make America great again“, но мы обратили внимание, что у него нет такой ковбойской шляпы, поэтому решили ее сделать», — отметили в сообщении.

На опубликованных администрацией фотографиях видно, что на шляпе справа от надписи вышиты государственные флаги США и Республики Корея.

Модель «корабля-черепахи» выполнена из металла размером 30 на 20 сантиметров. Ее собирал работник судостроительной отрасли.

Клюшку для гольфа также сделали специально под параметры Трампа, а на лезвии выгравировали его имя.

Кроме того, первой леди США Мелании Трамп также преподнесли в качестве подарка белую шляпу в аналогичном стиле.

Во время встречи в Белом доме Ли Чжэ Мен попросил Трампа помочь в урегулировании ситуации на Корейском полуострове.