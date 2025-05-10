Уиткофф нарушил постоянный протокол на встречах с Путиным

NBC: Уиткофф пользовался услугами переводчиков из РФ на встречах с Путиным

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф пользовался услугами российских переводчиков во время встреч с президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщил телеканал NBC.

В публикации подчеркнули, что таким образом чиновник нарушил традиционный протокол. Уиткофф по неизвестным причинам не взял с собой собственного переводчика на встречи на высоком уровне. Сам он русским языком не владеет.

Кроме того, неназванные чиновники рассказали тележурналистам, что самолет, на котором спецпосланник летал в Москву, якобы не оборудовали защищенной правительственной системой связи. Конфиденциальные звонки Уиткофф делал с телефона в российском посольстве США. Он также имел собственный защищенный мобильный телефон.

Ранее стало известно, что Уиткофф отказался от должности советника по национальной безопасности Соединенных Штатов.